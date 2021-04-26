Лучше цареубийцы. Батурин поддержал идею назвать улицу в честь Лужкова

«Лужков был мэром Москвы 18 лет. Я думаю, больше него пока никто не был главой города, даже в царское время. Москва - большой город, в нем много улиц, Лужков разве не имеет на это право? А вот то, что улицы носят имена людей недостойных и их не переименовывают – это гораздо важнее. Если улицы имени того, кто расстрелял царскую семью есть, наверное, улица Лужкова - это гораздо лучше», - отметил Батурин, который является братом жены эк-мэра Елены Батуриной.

Накануне глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн направил ходатайство группы депутатов Госдумы (более 30 человек) Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени Юрия Лужкова. Он заявил, что «при всей неоднозначности фигуры Лужкова - для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в «лихие 90-е», и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города».

