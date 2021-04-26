Лучше цареубийцы. Батурин поддержал идею назвать улицу в честь Лужкова
Юрий Лужков заслужил улицу в Москве уверен брат жены бывшего градоначальника.
Российский бизнесмен, продюсер Виктор Батурин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал идею назвать одну из улиц Москвы в честь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Ранее лидеры думских фракций ЕР, КПРФ и СР и еще несколько десятков депутатов попросили об этом нынешнего главу города Сергея Собянина.
«Лужков был мэром Москвы 18 лет. Я думаю, больше него пока никто не был главой города, даже в царское время. Москва - большой город, в нем много улиц, Лужков разве не имеет на это право? А вот то, что улицы носят имена людей недостойных и их не переименовывают – это гораздо важнее. Если улицы имени того, кто расстрелял царскую семью есть, наверное, улица Лужкова - это гораздо лучше», - отметил Батурин, который является братом жены эк-мэра Елены Батуриной.
Накануне глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн направил ходатайство группы депутатов Госдумы (более 30 человек) Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени Юрия Лужкова. Он заявил, что «при всей неоднозначности фигуры Лужкова - для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в «лихие 90-е», и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- Польша созвала совещание Вышеградской группы «по российской теме»
- МИД Германии не намерен рассматривать «Северный поток - 2» как рычаг влияния на РФ
- Песков оценил предложение Зеленского переписать минские соглашения
- Песков рассказал о готовящейся встрече Путина и Байдена
- Центробанк РФ предупредил о появлении фальшивых монет
- МИД направил США ноту об изменении порядка поездок дипломатов по стране
- Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Москве
- Зеленский призвал изменить «минский формат»
- Суд приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме
- Прокуратура выявила нарушения при вакцинации в ряде регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru