Лучше цареубийцы. Батурин поддержал идею назвать улицу в честь Лужкова

Юрий Лужков заслужил улицу в Москве уверен брат жены бывшего градоначальника.

Российский бизнесмен, продюсер Виктор Батурин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал идею назвать одну из улиц Москвы в честь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Ранее лидеры думских фракций ЕР, КПРФ и СР и еще несколько десятков депутатов попросили об этом нынешнего главу города Сергея Собянина.

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«Лужков был мэром Москвы 18 лет. Я думаю, больше него пока никто не был главой города, даже в царское время. Москва - большой город, в нем много улиц, Лужков разве не имеет на это право? А вот то, что улицы носят имена людей недостойных и их не переименовывают – это гораздо важнее. Если улицы имени того, кто расстрелял царскую семью есть, наверное, улица Лужкова - это гораздо лучше», - отметил Батурин, который является братом жены эк-мэра Елены Батуриной.

Накануне глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн направил ходатайство группы депутатов Госдумы (более 30 человек) Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени Юрия Лужкова. Он заявил, что «при всей неоднозначности фигуры Лужкова - для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в «лихие 90-е», и уж точно заслужил, чтобы его имя появилось на карте родного города».

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Стенин
ТЕГИ:МоскваЮрий Лужков
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