Мемориальные доски пяти героям Советского Союза установят в столице в 2021 году

Мемориальные доски пяти героям Советского Союза установят в этом году в Москве. Речь идет о Николае Челнокове, Алексее Леонове, Владимире Касатонове, Федоре Акулишнине и Иване Злыденном. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что мемориальные доски появятся на фасадах домов, где они жили или работали.

«Это добрая традиция, ежегодно в Москве устанавливается пять — семь мемориальных досок в честь героев нашей страны. В церемонии открытия участвуют представители ветеранских организаций, военных учебных заведений, жители города», — добавила Сергунина.

Кроме того, в этом году увековечат память известных деятелей искусства и государственных деятелей. В Москве планируют установить мемориальные доски народному артисту СССР Юрию Никулину, советскому композитору Аркадию Островскому, а также министру газовой промышленности СССР Василию Динкову.

Напомним, всего с 2011 года по 2020 год на фасадах столичных домов появилось 214 мемориальных досок.