Мемориальные доски пяти героям Советского Союза установят в столице в 2021 году

Мемориальные доски пяти героям Советского Союза установят в этом году в Москве. Речь идет о Николае Челнокове, Алексее Леонове, Владимире Касатонове, Федоре Акулишнине и Иване Злыденном. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что мемориальные доски появятся на фасадах домов, где они жили или работали.

«Это добрая традиция, ежегодно в Москве устанавливается пять — семь мемориальных досок в честь героев нашей страны. В церемонии открытия участвуют представители ветеранских организаций, военных учебных заведений, жители города», — добавила Сергунина.

Кроме того, в этом году увековечат память известных деятелей искусства и государственных деятелей. В Москве планируют установить мемориальные доски народному артисту СССР Юрию Никулину, советскому композитору Аркадию Островскому, а также министру газовой промышленности СССР Василию Динкову.

Напомним, всего с 2011 года по 2020 год на фасадах столичных домов появилось 214 мемориальных досок.

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Между тем, в декабре прошлого года в столице открыли мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Она появилась на доме 48 на 3-й Тверской-Ямской улице, где жил Лужков. На открытии присутствовала вдова Лужкова Елена Батурина, а также официальные лица города.

Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный художник России Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский, передает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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