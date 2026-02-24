Лунтик вместо Барби: Какие игрушки войдут в перечень для детских садов
Западные мультфильмы и игрушки учат детей чужим ценностям, а иногда и опасны для психики, заявил НСН Павел Пожигайло.
Сегодня необходимо создавать игрушки на традиционных сказках и российских мультфильмах, включая «Машу и Медведь», «Фиксики», «Простоквашино», «Лунтик», заявил НСН первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Он добавил, что благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны. Пожигайло рассказал, какие ценности должны продвигать игрушки.
«У нас традиционная ценность, например, семья, сейчас акцент на многодетность. Поэтому нужны игрушки, где мама похожа на маму, папа – на папу, а еще дети в семье, пять детей, что заложено в самом слове «семья». В нашей семье мы ориентируемся на игрушки, которые детей развивают – управляемые машины, которые развивают мелкую моторику. Берем настольную игру «память», здесь важно обращать, какие там будут картинки, например, флаги, чтобы познавать мир. Дети должны развиваться, но базировать игрушки можно на наших традиционных сказках. У нас много хороших сказок своих и мультфильмов. «Маша и медведь» всем нравится, ничего плохого там нет, «Простоквашино» новые серии сняли, это все может стать базой для игрушек. Кто-то любит «Фиксиков», кто-то еще кого-то, пусть у детей будет выбор персонажей. У «Лунтика» всегда есть какой-то нравственный урок, мультфильмы должны быть синхронизированы с игрушками», - рассказал он.
Пожигайло подчеркнул, что западные мультфильмы и игрушки учат детей чужим ценностям, а иногда и опасны для психики.
«В Барби, например, присутствует элемент сексуализации, на детей это плохо влияет. В иностранных мультфильмах заложены не наши ценности, многие из которых у нас уже официальны запрещены. Игрушки из подобных мультфильмов негативно влияют на психику ребенка. Конечно, нельзя обесценивать пол, нельзя продвигать семьи без детей и так далее. На Западе сегодня женщины заводят собак, кошек, а не детей, целые партии существуют… Эта риторика нашим детям не нужна. Нужны экспертизы, чтобы понимать вред игрушки. Например, совет при Росздравнадзоре», - объяснил собеседник НСН.
Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН заявила, что сегодня у детей в тренде монстрообразные игрушки, так как они выражают свои подавленные эмоции от недостатка внимания родителей.
Горячие новости
- В России объяснили снижение выдач кредитных карт
- Лунтик вместо Барби: Какие игрушки войдут в перечень для детских садов
- Стагнация и падение на 10%: Какое жилье подешевело на рынке аренды
- В Госдуме предложили ограничить сферы работы самозанятых
- Дойдет до двух миллиардов: «Салтан» Андреасяна выстрелил вопреки хейту
- Павел Прилучный рассказал о любимых сценах в кино
- Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук
- Уходим на карантин: Почему не стоит бояться весенней вспышки гриппа
- Сенатор Ролик: Льготная ипотека вернула россиян в Арктику
- Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России