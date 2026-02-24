Сегодня необходимо создавать игрушки на традиционных сказках и российских мультфильмах, включая «Машу и Медведь», «Фиксики», «Простоквашино», «Лунтик», заявил НСН первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Он добавил, что благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны. Пожигайло рассказал, какие ценности должны продвигать игрушки.