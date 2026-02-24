В России объяснили снижение выдач кредитных карт

Он отметил, что также к снижению привело изменение потребительского поведения. Из-за высоких процентных ставок новые кредитные карты стали для россиян невыгодными.

«Люди предпочитают пользоваться уже имеющимися кредитками с ранее установленными условиями, чем открывать новые, зачастую более дорогие», — подчеркнул финансист.

Бурденко добавил, что граждане стали осторожнее относиться к новым долгам и всё чаще предпочитают отказ от предложений банков.

Ранее в СМИ появилась информация, что просрочка россиян по кредитам достигла рекордных 1,6 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».