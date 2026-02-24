Звезда фильма «А зори здесь тихие» назвала главное достижение актрисы Шевчук
Создание и руководство фестивалем «Киношок» стало главным делом жизни заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук. Об этом NEWS.ru заявила депутат Госдумы, советская и российская актриса Елена Драпеко.
Артистка отметила, что Шевчук, с которой она снялась в фильме «А зори здесь тихие», «собирала кинематографистов из бывших стран СССР». Тем самым она смогла «сохранить пространство советского кинематографа».
«Фестиваль был небогатый, но очень честный... Она была правильная, грамотная и энергичная женщина. Её смерть — большая потеря для кинематографии», — заключила парламентарий.
Заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук умерла из-за лимфомы головного мозга в возрасте 74 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
