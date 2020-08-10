Ломидзе: Кешбэк за поездки – эффективный инструмент для роста турпотока

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.

1

Названы сроки программы по туристическому кешбэку

Программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится до 28 августа текущего года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Майя Ломидзе: «Это значит, что в течение этой недели граждане, которые приобретают туры по России, могут получить возврат денег в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кешбэк напрямую зависит от суммы, которую турист готов потратить на путёвку. При этом речь не идет о путёвке именно на одного человека, эта сумма может включать нескольких туристов, семью, компанию, главное, чтобы платеж за поездку был произведен картой «Мир» и онлайн. Это беспрецедентная акция для российского рынка, и, по мнению аналитиков АТОР, самый эффективный инструмент стимулирования спроса и роста туристического потока на российских курортах», – отметила в интервью НСН Майя Ломидзе.

2

Первые российские туристы улетели в курортные города Турции

Россия с сегодняшнего дня, с 10 августа, возобновляет пассажирские авиарейсы в турецкие курортные города, в частности, в Анталью. Речь идет как о регулярных, так и чартерных перевозках.

Майя Ломидзе: «Еще год назад никто не мог подумать, что это станет практически событием года. Первые рейсы вылетают из трех разрешенных правительством городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. Вылетают рейсы практически со стопроцентной загрузкой, по оценке туроператоров, спрос насколько высок, что даже сопоставим с аналогичными показателями прошлого года», – подчеркнула она в беседе с НСН.

3

Четверть россиян изменила свое отношение к поездкам на фоне пандемии

Почти 25 процентов россиян заявили, что коронавирус повлиял на их желание путешествовать. Однако большинство респондентов планируют свой отпуск, как и прежде. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip.

Майя Ломидзе: «Иными словами, эти 25 процентов с большой осторожностью относятся к решению куда-то поехать. Как, собственно, и прогнозировали аналитики АТОР, некоторая часть потребителей стала очень сильно учитывать вопрос безопасности и огладываться на то, что с ними может произойти после поездки. Что касается остальных россиян, по нашим оценкам, как минимум 40 процентов от общего числа всех путешествующих планируют свои поездки, как и до пандемии», – сказала она слушателям НСН.

4

Куда еще могут поехать россияне, и на каких условиях

Есть еще ряд стран, которые открыли свои границы для россиян.

Майя Ломидзе: «С 7 августа Черногория готова принимать наших граждан без ограничений, то есть, даже без справки об отсутствии COVID-19. Кения объявила, что готова принимать российских туристов без карантина, но все-таки со справкой. И Финляндия обещала, что в начале августа объявил о сроках открытия своих достопримечательностей для российских граждан, и срок открытия – 8 сентября», – подытожила в эфире НСН Майя Ломидзе.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмАвторские НовостиТуроператорыМайя Ломидзе
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