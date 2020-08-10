Ломидзе: Кешбэк за поездки – эффективный инструмент для роста турпотока
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Названы сроки программы по туристическому кешбэку
Программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится до 28 августа текущего года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Майя Ломидзе: «Это значит, что в течение этой недели граждане, которые приобретают туры по России, могут получить возврат денег в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кешбэк напрямую зависит от суммы, которую турист готов потратить на путёвку. При этом речь не идет о путёвке именно на одного человека, эта сумма может включать нескольких туристов, семью, компанию, главное, чтобы платеж за поездку был произведен картой «Мир» и онлайн. Это беспрецедентная акция для российского рынка, и, по мнению аналитиков АТОР, самый эффективный инструмент стимулирования спроса и роста туристического потока на российских курортах», – отметила в интервью НСН Майя Ломидзе.
Первые российские туристы улетели в курортные города Турции
Россия с сегодняшнего дня, с 10 августа, возобновляет пассажирские авиарейсы в турецкие курортные города, в частности, в Анталью. Речь идет как о регулярных, так и чартерных перевозках.
Майя Ломидзе: «Еще год назад никто не мог подумать, что это станет практически событием года. Первые рейсы вылетают из трех разрешенных правительством городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. Вылетают рейсы практически со стопроцентной загрузкой, по оценке туроператоров, спрос насколько высок, что даже сопоставим с аналогичными показателями прошлого года», – подчеркнула она в беседе с НСН.
Четверть россиян изменила свое отношение к поездкам на фоне пандемии
Почти 25 процентов россиян заявили, что коронавирус повлиял на их желание путешествовать. Однако большинство респондентов планируют свой отпуск, как и прежде. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip.
Майя Ломидзе: «Иными словами, эти 25 процентов с большой осторожностью относятся к решению куда-то поехать. Как, собственно, и прогнозировали аналитики АТОР, некоторая часть потребителей стала очень сильно учитывать вопрос безопасности и огладываться на то, что с ними может произойти после поездки. Что касается остальных россиян, по нашим оценкам, как минимум 40 процентов от общего числа всех путешествующих планируют свои поездки, как и до пандемии», – сказала она слушателям НСН.
Куда еще могут поехать россияне, и на каких условиях
Есть еще ряд стран, которые открыли свои границы для россиян.
Майя Ломидзе: «С 7 августа Черногория готова принимать наших граждан без ограничений, то есть, даже без справки об отсутствии COVID-19. Кения объявила, что готова принимать российских туристов без карантина, но все-таки со справкой. И Финляндия обещала, что в начале августа объявил о сроках открытия своих достопримечательностей для российских граждан, и срок открытия – 8 сентября», – подытожила в эфире НСН Майя Ломидзе.
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