Ломидзе: Кешбэк за поездки – эффективный инструмент для роста турпотока

Майя Ломидзе: «Это значит, что в течение этой недели граждане, которые приобретают туры по России, могут получить возврат денег в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кешбэк напрямую зависит от суммы, которую турист готов потратить на путёвку. При этом речь не идет о путёвке именно на одного человека, эта сумма может включать нескольких туристов, семью, компанию, главное, чтобы платеж за поездку был произведен картой «Мир» и онлайн. Это беспрецедентная акция для российского рынка, и, по мнению аналитиков АТОР, самый эффективный инструмент стимулирования спроса и роста туристического потока на российских курортах», – отметила в интервью НСН Майя Ломидзе.

