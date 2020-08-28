Лукашенко заявил, что Белоруссия первой получит вакцину от COVID-19
Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия первой получит вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Он признался, что это ему пообещал российский лидер Владимир Путин.
«Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Об этом белорусский президент сообщил работниками ООО «Савушкин-Орша». Лукашенко в пятницу совершает рабочую поездку в Витебскую область.
Лукашенко добавил, что Белоруссия намерена попробовать вакцину от коронавируса производства и других стран.
Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 будет побеждена в столице России уже к весне будущего года, пишет «Свободна пресса».
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