Лукашенко заявил, что Белоруссия первой получит вакцину от COVID-19

Об этом белорусский президент сообщил работниками ООО «Савушкин-Орша». Лукашенко в пятницу совершает рабочую поездку в Витебскую область.

Лукашенко добавил, что Белоруссия намерена попробовать вакцину от коронавируса производства и других стран.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 будет побеждена в столице России уже к весне будущего года, пишет «Свободна пресса».



