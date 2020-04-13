Лукашенко возмутили подающие «гадкую» информацию российские СМИ

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней», - сказал Лукашенко. Также глава республики призвал российских журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов, которые «плявузгают» (треплются -НСН), оставить Белоруссию в покое.



Также Лукашенко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к системе здравоохранения Белоруссии.



Согласно официальным данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 2 578 человек, умерли 26. Выздоровевшими признаны 203 человека. При этом Белоруссия стала одной из немногих стран, где не были приняты жесткие карантинные меры.

