Лукашенко возмутили подающие «гадкую» информацию российские СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в предвзятости российские СМИ, рассказывающие о ситуации с распространением коронавируса в республике.
«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней», - сказал Лукашенко. Также глава республики призвал российских журналистов и авторов анонимных Telegram-каналов, которые «плявузгают» (треплются -НСН), оставить Белоруссию в покое.
Также Лукашенко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к системе здравоохранения Белоруссии.
Согласно официальным данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 2 578 человек, умерли 26. Выздоровевшими признаны 203 человека. При этом Белоруссия стала одной из немногих стран, где не были приняты жесткие карантинные меры.
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