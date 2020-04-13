Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт

Лукашенко в связи с этим заявил, что в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса. «Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. <...> А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус», - приводится заявление Лукашенко на официальном главы государства.

По мнению президента, причина летальных исходов - «атмосфера, в которой развиваются хронические болезни». Лукашенко призвал белорусов «даже не переживать», пообещав, что в стране никто от коронавируса не умрёт. Политик также пообещал, что спасительные комбинации лекарств уже найдены, что врачи будут бороться за каждую жизнь, и люди выздоровеют, если не опустят руки.

По официальным данным, в Белоруссии выявлены 2,9 тысячи заболевших, 29 человек скончались. В стране нет всеобщего карантина.

