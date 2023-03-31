Лукашенко: женщины Белоруссии должны уметь владеть оружием
31 марта 202314:00
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на ежегодном обращении к парламенту и народу заявил, что белорусские женщины должны уметь пользоваться оружием.
«Они должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием, пистолетом, автоматом — по желанию», - подчеркнул белорусский лидер.
Он призвал народ страны настроиться на защиту своей семьи, своего дома, своих родных и близких.
«А Родину мы защитим с военными», - добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что в стране появится ядерное оружие при необходимости.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Организаторы Уимблдона назвали условия для участия россиян в турнире
- AC/DC вернется на сцену после семилетнего перерыва
- Путин одобрил новую Концепцию внешней политики России
- Генсек ОДКБ: Запад продолжает свою линию по эскалации ситуации на Украине
- Российская пенсионерка отправила мошенникам 10 млн рублей за пять месяцев
- Путин поздравил Винокура с 75-летием
- Лукашенко: женщины Белоруссии должны уметь владеть оружием
- Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать
- Во Франции запретили делать паузы в футбольных матчах для игроков-мусульман
- Лукашенко: в Белоруссии появится ядерное оружие при необходимости
31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru