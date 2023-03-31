Лукашенко: женщины Белоруссии должны уметь владеть оружием

«Они должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием, пистолетом, автоматом — по желанию», - подчеркнул белорусский лидер.

Он призвал народ страны настроиться на защиту своей семьи, своего дома, своих родных и близких.

«А Родину мы защитим с военными», - добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в стране появится ядерное оружие при необходимости.

