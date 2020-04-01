Двойные стандарты? СМИ узнали об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса
Александр Лукашенко «молит Бога» о спаде заболеваемости и объявляет самоизоляцию вредной, но медицинские маски и аппараты ИВЛ стране всё равно нужны, собщают источники российских изданий.
Число случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в Белоруссии, по последним данным, выросло до 163, и накануне в стране был зарегистрирована первая смерть пациента с этой инфекцией. Как пишет «КП-Беларусь», скончался 75-летний заслуженный артист Беларуси, актёр Коласовского театра Виктор Дашкевич. Его лечили в стационаре Витебского областного специализированного центра с 24 марта: тогда ещё не было известно, что у него коронавирус — пациент поступил с двусторонней пневмонией. Ситуацию осложнили несколько тяжёлых сопутствующих заболеваний. Предположительно, коронавирусом Дашкевич заразился от иностранца во время репетиции в театре.
До сих пор большинство случаев заболевания выявляли в Минске, однако на днях стало известно о заражении врачей в Витебской области. На ситуацию обратил внимание и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В разговоре с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой президент констатировал, что «пик заболеваемости» сместился в этот регион: «Да, были и какие-то ошибки».
Сам Лукашенко в период распространения коронавируса занял необычную позицию. Уверяя, что в стране работают по этой проблеме «без шума и пыли», президент то призывал лечиться баней и умеренным потреблением водки, то советовал спасаться тяжёлым трудом. Накануне он выступил против принимаемых во многих странах мира мер по самоизоляции граждан.
«Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах», - приводятся слова Лукашенко на официальном сайте президента Белоруссии. Если вирус, то надо выйти на свежий воздух и «продышаться», спорит с врачами Лукашенко.
Ситуация с коронавирусом в Белоруссии пока относительно спокойная. Чтобы избежать кривотолков, Лукашенко даже распорядился пригласить в страну экспертов Всемирной организации здравоохранения. Уже сейчас, по собственным ощущениям Лукашенко, страна на пике распространения инфекции Covid-2019.
«Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», - цитирует его «Газета.ру».
Официальная статистика, вероятно, близка к действительности, заявил в эфире НСН белорусский политолог Александр Шпаковский.
«В наш век информационных технологий не думаю, что можно что-то замолчать. В больницах с гриппозными заболеваниями типа пневмонии, ОРВИ фиксируется столько, сколько и в прошлые годы. Медики всегда отмечают, что февраль и март - месяцы обострения сезонных заболеваний. И я не видел, что в Беларуси стали массово стали падать на улицах люди, все кашляют и чихают. Ситуация волнует и беспокоит, к ней внимательно относятся, но оснований для введения ЧС в стране ни правительство, ни ВОЗ не видит», - рассказал он.
Между тем, как узнали российские СМИ, Белоруссия уже запрашивала помощь у России, как поступили и почти все страны СНГ. Источники газеты «Коммерсант» в российских госструктурах утверждают, что Минск по дипломатическим каналам просил выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ. Какое решение принял российский штаб по борьбе с коронавирусом по этому вопросу, пока не известно.
По мнению Шпаковского, Белоруссию сейчас больше волнуют политические и экономические последствия пандемии коронавируса. Это подтверждает и недавнее признание Лукашенко: президенту понравилось высказывание американского коллеги Дональда Трампа, что в случае масштабного карантина больше людей умрёт от голода и безработицы, чем от коронавируса.
Президентские выборы в Белоруссии, которые должны пройти в августе, Лукашенко переносить не собирается.
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