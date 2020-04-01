Двойные стандарты? СМИ узнали об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса

До сих пор большинство случаев заболевания выявляли в Минске, однако на днях стало известно о заражении врачей в Витебской области. На ситуацию обратил внимание и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В разговоре с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой президент констатировал, что «пик заболеваемости» сместился в этот регион: «Да, были и какие-то ошибки».

Сам Лукашенко в период распространения коронавируса занял необычную позицию. Уверяя, что в стране работают по этой проблеме «без шума и пыли», президент то призывал лечиться баней и умеренным потреблением водки, то советовал спасаться тяжёлым трудом. Накануне он выступил против принимаемых во многих странах мира мер по самоизоляции граждан.

«Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах», - приводятся слова Лукашенко на официальном сайте президента Белоруссии. Если вирус, то надо выйти на свежий воздух и «продышаться», спорит с врачами Лукашенко.

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии пока относительно спокойная. Чтобы избежать кривотолков, Лукашенко даже распорядился пригласить в страну экспертов Всемирной организации здравоохранения. Уже сейчас, по собственным ощущениям Лукашенко, страна на пике распространения инфекции Covid-2019.

«Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», - цитирует его «Газета.ру».

Официальная статистика, вероятно, близка к действительности, заявил в эфире НСН белорусский политолог Александр Шпаковский.

«В наш век информационных технологий не думаю, что можно что-то замолчать. В больницах с гриппозными заболеваниями типа пневмонии, ОРВИ фиксируется столько, сколько и в прошлые годы. Медики всегда отмечают, что февраль и март - месяцы обострения сезонных заболеваний. И я не видел, что в Беларуси стали массово стали падать на улицах люди, все кашляют и чихают. Ситуация волнует и беспокоит, к ней внимательно относятся, но оснований для введения ЧС в стране ни правительство, ни ВОЗ не видит», - рассказал он.

Между тем, как узнали российские СМИ, Белоруссия уже запрашивала помощь у России, как поступили и почти все страны СНГ. Источники газеты «Коммерсант» в российских госструктурах утверждают, что Минск по дипломатическим каналам просил выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ. Какое решение принял российский штаб по борьбе с коронавирусом по этому вопросу, пока не известно.

По мнению Шпаковского, Белоруссию сейчас больше волнуют политические и экономические последствия пандемии коронавируса. Это подтверждает и недавнее признание Лукашенко: президенту понравилось высказывание американского коллеги Дональда Трампа, что в случае масштабного карантина больше людей умрёт от голода и безработицы, чем от коронавируса.

Президентские выборы в Белоруссии, которые должны пройти в августе, Лукашенко переносить не собирается.

