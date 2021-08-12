Лукашенко: В Белоруссии не будет принудительной вакцинации от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в принудительной вакцинации населения республики от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Хочет человек вакцинироваться — пусть вакцинируется, не хочет — не надо», — отметил глава государства в ходе совещания по вопросу разработки вакцин.
Президент отметил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной и пообещал «немедленно и категорично» реагировать, если ему станет известно о случаях принуждения к прививке.
Ранее стало известно, что число случаев заражения COVID-19 в Белоруссии достигло 456 247, напоминает RT. При этом 450 248 пациентов выздоровели, 3562 пациента скончались.
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