В Белоруссии рассказали о процессе разработки собственной вакцины от COVID-19
Белорусская вакцина против коронавирусной инфекции проходит предварительные доклинические испытания, ее производство начнется как минимум через год, заявил глава Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава Владимир Горбунов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.
«Уже проведены испытания in vitro, а также на животных — на ряде групп мышей», — отметил Горбунов.
Руководитель НПЦ эпидемиологии и микробиологии добавил, что прототип белорусской вакцины уже готов. В скором времени ожидаются доклинические испытания препарата, затем — клинические исследования, проектирование производственных площадей и непосредственно производство.
«Все это займет год, может, больше», — подчеркнул Горбунов.
Председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков в июле рассказал, что прототип белорусской вакцины от COVID-19 уже создан, напоминает RT. Передача препарата «для широкой вакцинации» ожидается в 2022 году, пишет журнал «Профиль».
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