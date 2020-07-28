Лукашенко рассказал, что бессимптомно переболел COVID-19

Между тем, в начале июля Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не снижают градус борьбы с коронавирусной инфекцией, но уже сейчас можно сказать, что система здравоохранения выстояла и COVID-19 «мы победили». Как отмечает RT, ссылаясь на белорусские СМИ, после «окончательной победы» над коронавирусом Лукашенко намерен встретиться с теми врачами, которые сейчас ещё продолжают работать с заразившимися COVID-19.

Президент Белоруссии принципиально не стал вводить в стране жёсткие карантинные меры и закрывать границы, несмотря на рекомендации ВОЗ. Кроме того, он решил провести Парад Победы в Минске 9 мая, хотя в России торжественные массовые мероприятия по этому случаю отложили.