Лукашенко рассказал, что бессимптомно переболел COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что бессимптомно переболел COVID-19. Об этом белорусский лидер сообщил во время посещения войсковой части внутренних войск МВД, отмечает «БелТА».
«Сегодня вы встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — подчеркнул Лукашенко.
Между тем, в начале июля Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не снижают градус борьбы с коронавирусной инфекцией, но уже сейчас можно сказать, что система здравоохранения выстояла и COVID-19 «мы победили». Как отмечает RT, ссылаясь на белорусские СМИ, после «окончательной победы» над коронавирусом Лукашенко намерен встретиться с теми врачами, которые сейчас ещё продолжают работать с заразившимися COVID-19.
Президент Белоруссии принципиально не стал вводить в стране жёсткие карантинные меры и закрывать границы, несмотря на рекомендации ВОЗ. Кроме того, он решил провести Парад Победы в Минске 9 мая, хотя в России торжественные массовые мероприятия по этому случаю отложили.
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