Белоруссия отменила для россиян обязательную двухнедельную самоизоляцию

Белоруссия отменила для граждан России обязательную двухнедельную самоизоляцию по прибытию в страну. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, белорусский Минздрав исключил РФ из списка государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В списке находятся уже более 60 стран.

Накануне белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что возобновление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией ожидается в ближайшие дни. Уточнялось, что соответствующее заявление Головченко сделал по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Напомним, Россия закрыла свою границу с Белоруссией в марте после того как ВОЗ признала коронавирус пандемией.

