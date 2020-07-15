Белоруссия отменила для россиян обязательную двухнедельную самоизоляцию
Белоруссия отменила для граждан России обязательную двухнедельную самоизоляцию по прибытию в страну. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, белорусский Минздрав исключил РФ из списка государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В списке находятся уже более 60 стран.
Накануне белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что возобновление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией ожидается в ближайшие дни. Уточнялось, что соответствующее заявление Головченко сделал по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Напомним, Россия закрыла свою границу с Белоруссией в марте после того как ВОЗ признала коронавирус пандемией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru