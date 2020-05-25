Лукашенко призвал белоруссов готовиться ко второй волне COVID-19

Александр Лукашенко не исключил второй волны распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии. В связи с этим, президент призвал серьёзно к ней готовиться, сообщает агентство БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается, поскольку тяжёлых больных стало меньше, а свободных коек больше. Однако, несмотря на улучшения, нужно «держать в уме вторую волну».

«Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. Если зимой и осенью, то дай Бог, чтобы мы серьёзно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет», —заявил Лукашенко.

Добавим, ранее Александр Лукашенко уже заявил, что эпидситуация по COVID-19 в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя.

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В конце апреля президент сообщил, что необходимости введения карантинных мер – на фоне распространения коронавирусной инфекции – в Белоруссии нет. Как пишет Интерфакс, глава государства подчеркнул, что им принято решение действовать по ситуации. Лукашенко заявил, что введет карантин и комендантский час в том случае, если они будут необходимы, однако «сейчас это не надо».

Однако при этом президент Белоруссии призвал граждан следить за здоровьем и при недомогании обращаться к врачам.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:КоронавирусБелоруссияАлександр Лукашенко
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