«Власть не врёт», статистика тоже: Лукашенко похвастался готовностью страны к COVID-19

Между тем, в Минске недавно раскритиковали российские тест-системы за неэффективность и отказались от их закупки, рассчитывая на аналоги из Китая и собственное производство. А вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам «подставит плечо Европа», особенно международные банки и фонды: Минск ждёт денег на модернизацию системы здравоохранения.

По мнению Лукашенко, слабые места - это «инфекционки», но их сохранение сейчас спасает ситуацию. «Если бы "оптимизировались", как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе», - приводит заявление Лукашенко пресс-служба главы государства. Батька похвастался тем, что в стране сохранили систему и привели её в порядок, так что «более-менее оказались готовы к этой заразе».

Пока белорусская система здравоохранения справляется, подтвердил в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Если произойдет лавинообразный рост, белорусская система здравоохранения будет работать на пределе. Сколько она так продержится, не известно, и тогда, наверно, стоит думать о том, чтобы обратиться за помощью к другим странам-партнерам, союзникам», - отмечал он.

С 8 по 11 апреля в Белоруссии работала миссия Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендовала властям отменить массовые мероприятия, усилить меры по социальному дистанцированию, ввести ограничения вплоть до введения карантина и комендантского часа. По словам белорусского президента, эксперты ВОЗ проверили всё, что хотели: «Как специалисты они говорят: власть не врет. Все, как есть, так и говорят». Эти специалисты, похоже, не убедили Лукашенко: карантина по-прежнему нет, обучение в школах возобновилось с 20 апреля, страна готовится к Параду Победы 9 мая, который, к слову, перенесли на более поздний срок в России.

Лукашенко настроен довольно оптимистично: по его мнению, уже в течение месяца мировая экономика вернётся к работе,в том числе и в России. В Минске ожидают пика заболеваемости уже в конце апреля — начале мая. В России, где уже почти месяц сохраняется режим самоизоляции и нерабочий период, пик заболеваемости в тех же числах.

