Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать самолеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя угрозы НАТО сбивать российские или белорусские самолёты, заявил, что реакция на такие действия будет незамедлительной. Об этом Лукашенко заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Лукашенко сообщил о «хорошем предложении» по Украине, обсуждаемом США

Лукашенко назвал заявления Североатлантического альянса о возможном уничтожении российских самолётов глупыми и необдуманными. Он также напомнил о недавнем добрососедском шаге Белоруссии, когда страна предупредила Польшу о пролёте беспилотников.

Ранее Лукашенко сообщил о «хорошем предложении» по Украине, обсуждаемом США, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
