Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать самолеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя угрозы НАТО сбивать российские или белорусские самолёты, заявил, что реакция на такие действия будет незамедлительной. Об этом Лукашенко заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Лукашенко назвал заявления Североатлантического альянса о возможном уничтожении российских самолётов глупыми и необдуманными. Он также напомнил о недавнем добрососедском шаге Белоруссии, когда страна предупредила Польшу о пролёте беспилотников.
Ранее Лукашенко сообщил о «хорошем предложении» по Украине, обсуждаемом США, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Артемий Лебедев дал россиянам финансовые советы
- МВД: Мошенники начали красть данные банковских карт через NFC-приложения
- Дуров раскрыл просьбу Молдавии о цензуре ряда Telegram каналов перед выборами
- В РФ начнут отзывать водительские права при выявлении у автомобилистов опасных заболеваний
- Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать самолеты
- ИИ-актриса привлекла внимание на саммите Цюрихского кинофестиваля
- Сразу 11 россиян россиян выиграли в лотерею по 2 миллиона рублей
- СМИ: Ребёнок и лошадь пострадали при обрушении крыши конюшни в Новой Москве
- Песков: Нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны
- Суд арестовал третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru