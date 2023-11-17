Лукашенко подарили гранатомет во время поездки в Гомель
17 ноября 202313:38
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время визита гомельской артиллерийской базы подарили гранатомет. Об этом сообщает БЕЛТА.
Уточняется, что подарком стал РПГ-7, в комплекте с оптическим прибором. Такая модель гранатомета может вывести из строя танк и другую бронетехнику.
Во время визита Лукашенко продемонстрировали условия хранения стрелкового оружия. Сам Лукашенко призвал «железобетонно» заниматься импортозамещением.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru