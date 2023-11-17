Лукашенко подарили гранатомет во время поездки в Гомель

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время визита гомельской артиллерийской базы подарили гранатомет. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Уточняется, что подарком стал РПГ-7, в комплекте с оптическим прибором. Такая модель гранатомета может вывести из строя танк и другую бронетехнику.

Во время визита Лукашенко продемонстрировали условия хранения стрелкового оружия. Сам Лукашенко призвал «железобетонно» заниматься импортозамещением.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ОружиеАлександр Лукашенко

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