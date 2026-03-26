«На всякий случай»: Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся с визитом в КНДР, подарил лидеру страны Ким Чен Ыну автомат VSK. Об этом сообщает RT.
«На всякий случай, если враги появятся», - отметил белорусский лидер, также вручивший председателю Государственных дел Северной Кореи шоколад, зефир и чёрный хлеб, произведённые в республике.
Ким Чен Ын, в свою очередь, подарил Лукашенко саблю, большую вазу и сувенирную золотую монету, выпущенную в честь его визита в КНДР.
Ранее президент США Дональд Трамп передал в подарок лидеру Белоруссии запонки с изображением Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
