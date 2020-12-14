Лукашенко оценил возможность Белоруссии выпускать свою вакцину от COVID-19
Белоруссия сможет выпускать собственную вакцину для профилактики коронавируса, если разработки ученых дадут результаты. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с коллективом 4-й городской клинической больницы Минска.
Он добавил, что сейчас власти оценивают возможность производить на территории Белоруссии вакцину, разработанную российскими специалистами.
Российская вакцина «Спутник V» за рубежом впервые тестировалась в Белоруссии. Ранее Лукашенко заявил, что в стране может быть запущено производство по российской технологии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru