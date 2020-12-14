Лукашенко оценил возможность Белоруссии выпускать свою вакцину от COVID-19

Белоруссия сможет выпускать собственную вакцину для профилактики коронавируса, если разработки ученых дадут результаты. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с коллективом 4-й городской клинической больницы Минска.

Он добавил, что сейчас власти оценивают возможность производить на территории Белоруссии вакцину, разработанную российскими специалистами.

Песков оценил вероятность производства «Спутник V» на Украине

Российская вакцина «Спутник V» за рубежом впервые тестировалась в Белоруссии. Ранее Лукашенко заявил, что в стране может быть запущено производство по российской технологии.



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ФОТО: sobyanin.ru
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