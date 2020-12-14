Лукашенко оценил возможность Белоруссии выпускать свою вакцину от COVID-19

Белоруссия сможет выпускать собственную вакцину для профилактики коронавируса, если разработки ученых дадут результаты. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с коллективом 4-й городской клинической больницы Минска.

Он добавил, что сейчас власти оценивают возможность производить на территории Белоруссии вакцину, разработанную российскими специалистами.