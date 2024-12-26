Лукашенко: Белоруссия готова разместить больше десятка «Орешников»

Белоруссия готова разместить на своей территории десяток российских ракетных систем «Орешник». Об этом корреспонденту издания Life Александру Юнашеву заявил президент республики Александр Лукашенко.

Путин анонсировал серийный выпуск «Орешника»

По его словам, речь идёт о первом этапе размещения, комплексов может быть и больше.

«Если у россиян будет желание больше разместить - разместим и больше», - указал белорусский лидер.

Ранее эксперт по геополитике и политической экономии Ахмед Адель заявил, что точное количество ракет «Орешник», которые будут размещены в Белоруссии, знает только президент РФ Владимир Путин, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияБаллистическая РакетаАлександр ЛукашенкоБелоруссия

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