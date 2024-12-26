Лукашенко: Белоруссия готова разместить больше десятка «Орешников»

По его словам, речь идёт о первом этапе размещения, комплексов может быть и больше.

«Если у россиян будет желание больше разместить - разместим и больше», - указал белорусский лидер.

Ранее эксперт по геополитике и политической экономии Ахмед Адель заявил, что точное количество ракет «Орешник», которые будут размещены в Белоруссии, знает только президент РФ Владимир Путин, сообщает «Свободная пресса».