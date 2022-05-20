Лукашенко объяснил, почему не пользуется мобильным телефоном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мобильные средства связи являются большим достижением человечества, однако у него есть и негативные стороны, сообщает РАИ Новости.

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На встрече с белорусскими пионерами по случаю празднования 100-летия пионерского движения он отметил, что не пользуется мобильным телефоном, в том числе «из-за вопросов безопасности».

Белорусский лидер также посоветовал молодёжи меньше времени проводить в телефонах.

«Надо иногда его в сторону отложить и заняться настоящей жизнью. Телефон - это прежде всего средство общения и интернет. Интернет надо использовать, чтобы получить необходимую для жизни информацию, но не всё время там висеть», - заключил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами на Восточном экономическом форуме признался, что не пользуется мобильным телефоном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГаджетыИнтернетСмартфоныМобильные ТелефоныАлександр Лукашенко
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