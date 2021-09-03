Путин заявил, что у него нет мобильного телефона

Президент России Владимир Путин признался, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом глава государства рассказал в ходе общения с журналистами на Восточном экономическом форуме.

«Даже с питерских времен не осталось», — отметил президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин пользуется только правительственной связью, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныВосточный Экономический ФорумВладимир Путин
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