Путин заявил, что у него нет мобильного телефона
3 сентября 202110:32
Президент России Владимир Путин признался, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом глава государства рассказал в ходе общения с журналистами на Восточном экономическом форуме.
«Даже с питерских времен не осталось», — отметил президент.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин пользуется только правительственной связью, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru