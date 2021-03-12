Лукашенко назвал сроки разработки белорусской вакцины от COVID-19

Белоруссия может разработать собственную вакцину от коронавируса во второй половине текущего года, заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Молодечненской больницы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса

Белорусский лидер отметил, что до конца марта в стране наладят производство российской вакцины «Спутник V», сообщает «Свободная пресса».

«И очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем вакцину по российской технологии, а сделаем свою. Специалисты работают», — добавил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что пока не планирует вакцинироваться от коронавируса, поскольку у него «есть антитела».

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