Лукашенко назвал сроки разработки белорусской вакцины от COVID-19

Белорусский лидер отметил, что до конца марта в стране наладят производство российской вакцины «Спутник V», сообщает «Свободная пресса».

«И очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем вакцину по российской технологии, а сделаем свою. Специалисты работают», — добавил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что пока не планирует вакцинироваться от коронавируса, поскольку у него «есть антитела».

