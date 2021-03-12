Лукашенко заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не намерен делать прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече с работниками центральной районной больницы города Молодечно белорусский лидер отметил, что у него «есть антитела и вакцинироваться не надо». При этом он не исключил, что в будущем сделает прививку.
«Я надеюсь, что у меня еще антитела сохранились, хотя времени с августа достаточно прошло... Я принял решение, что коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо. Но придет время, надо будет попробовать», - добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии рассказывал, что переболел COVID-19 летом.
Белоруссия стала первой страной после России, где была зарегистрирована вакцина «Cпутник V». Кроме того, Москва передала Минску технологию для производства препарата, сообщает Ura.ru.
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