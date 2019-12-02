Сын Сафронова опроверг слова отца об удалении желудка

Российскому пианисту Луке Затравкину, застрявшему недавно в туалете самолета, предложили сделать операцию по резекции желудка. Об этом порталу Starhit сообщил отец 29-летнего музыканта, популярный художник Никас Сафронов. По словам художника, он сажал сына на диету, в результате которой он за восемь месяцев сбросил вес со 159 до 73 килограммов. После удаления хирургическим путем обвисшей кожи у мужчины образовался тромб. Позднее он набрал вес еще больше, чем был. По словам Сафронова — «заедал стресс». Сейчас Лука весит более 200 килограммов. Никас Сафронов рассказал, что сыну предложили отрезать часть желудка, но Лука пока боится «ложиться под нож».

Сам Лука Затравкин сообщил НСН, что в настоящее время у него планов по резекции желудка нет. Однако не исключил, что сделать такую операцию все-таки придется.

«Никаких таких планов у меня нет! Мне кажется это диким. Мне делают разные предложения, предлагают помощь и некоторые хотят на этом пропиариться. Они стараются позиционировать себя как диетологов. Может, я буду когда-нибудь задумываться об этом, но точно не сейчас. Сейчас меня все устраивает и не нужно меня учить, что делать. Мне бы вообще не хотелось это обсуждать, но поскольку я заложник ситуации и принимаю правила этого мира, этого социума и стараюсь не скрывать какие-то подробности, если они вышли наружу. Ну, произошло — так произошло. К этому я отношусь с иронией и юмором. Хотя в последнее время это немного начинает мешать моей работе, потому что люди заостряют внимание на этой теме», — сказал он.