Сын Сафронова пообещал разобраться с «Победой» из-за инцидента в туалете
Сын художника Николаса Сафронова Лука в эфире НСН рассказал, за что он в обиде на персонал авиакомпании.
Пианист и сын художника Николаса Сафронова – Лука Сафронов-Затравкин – заявил о намерении подать официальный иск против пассажира, который заснял инцидент в туалете самолета. На видео видно как бортпроводники и другие пассажиры помогают двухсоткилограммовому Луке выбраться из ловушки – по словам пострадавшего, его «присосал» унитаз. Кроме того, по словам Сафронова, у него есть ряд претензий и к экипажу авиакомпании «Победа», на Boeing 737 которой пианист совершал свой перелет в Москву. Сафронов-Затравкин похвалил экипаж за профессионализм при вызволении его из туалета, но возмутился тем, что сотрудники авиакомпании не предотвратили видеосъемку. В беседе с НСН он подчеркнул, что намерен «в правовом поле» разбираться с бортпроводниками судна.
«Это как раз та маленькая обида, которая есть на «Победу». Они меня оперативно вытащили – в плане их работы нет ни каких нареканий. Но они не предотвратили съемку, а я находился в беспомощном состоянии и сам этого сделать не мог, на это у меня есть некая внутренняя обида. Думаю, что этот вопрос мы будем решать в правовом поле. Это все, что я могу сказать. Но то, что я буду подавать в суд на этого негодяя, который это все снимал, это точно», - сказал Лука.
Инцидент в самолете произошел во время подготовки лайнера к посадке. 29-летний мужчина находился в кабинке туалета, когда к нему постучали, он начал волноваться и вместо того, чтобы встать, сидя нажал кнопку смыва унитаза. «В результате меня немножко присосало», - отметил он. Испугавшись, музыкант попытался выбраться самостоятельно, но в этот момент застряла рука. На видео, которое размещено в интернете видно, как пассажиры и бортпроводники совместными усилиями помогают Луке выбраться из ловушки.
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