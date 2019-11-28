Сын Сафронова пообещал разобраться с «Победой» из-за инцидента в туалете

«Это как раз та маленькая обида, которая есть на «Победу». Они меня оперативно вытащили – в плане их работы нет ни каких нареканий. Но они не предотвратили съемку, а я находился в беспомощном состоянии и сам этого сделать не мог, на это у меня есть некая внутренняя обида. Думаю, что этот вопрос мы будем решать в правовом поле. Это все, что я могу сказать. Но то, что я буду подавать в суд на этого негодяя, который это все снимал, это точно», - сказал Лука.