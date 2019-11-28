Сын Сафронова рассказал о травле в соцсетях после инцидента в туалете самолета

Пианист также обратил внимание, что ему нанесен не только моральный вред оператором и комментаторами видео, но и психологическая травма.

«Очень сложно определить компенсацию морального ущерба, так как, помимо того, что он нанес мне моральный вред, так еще и тысячи людей, которые просто ненавидят полных, высказывают мне гадости в интернете. Я сейчас под огромным прессингом нахожусь. Столько негатива я никогда в свой адрес не слышал и я поражен, что люди могут так ненавидеть. Им не важно - сколько ты сделал как музыкант, дал благотворительных концертов, все говорят только о том, какой ты жирный и урод... Это и некая психологическая для меня травма», - пояснил собеседник НСН и добавил, что ситуация вызвала у него когнитивный диссонанс, который привел к «пересмотру отношения к жизни».

При этом, он отметил, что испытывает и внутреннюю обиду в адрес бортпроводников летательного судна из-за того, что они не предотвратили съемку.

«Это как раз та маленькая обида, которая есть на «Победу». Они меня оперативно вытащили – в плане их работы нет ни каких нареканий. Но они не предотвратили съемку, а я находился в беспомощном состоянии и сам этого сделать не мог, на это у меня есть некая внутренняя обида. Думаю, что этот вопрос мы будем решать в правовом поле. Это все, что я могу сказать. Но то, что я буду подавать в суд на этого негодяя, который это все снимал, это точно», - рассказал Лука Сафронов-Затравкин.

Инцидент в самолете произошел 24 ноября, когда лайнер готовился к посадке. 29-летний мужчина, страдающий от лишнего веса, застрял в унитазе и не мог самостоятельно встать. По его словам, после стука в дверь он начал торопиться, но его засосало. «Я не умру в туалете!» — иронично кричал Затравкин. После чего другие пассажиры и бортпроводники помогли вытянуть его оттуда за руки. О видео музыкант узнал перед выступлением в городе Иваново. Затравкин также отметил, что пассажир самолета показал свой уровень воспитания - вместо помощи человеку он начал снимать видео и публиковать его в интернете.

