Пасечник: Число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 65

Число пострадавших детей в результате атаки ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) возросло до 65. об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Захарова: Свыше 50 иностранных журналистов отправились на место теракта в колледже в ЛНР

«Пострадало 65 детей», - сказал он.

Удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР был нанесён в ночь на 22 мая с помощью БПЛА. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек.

Ранее в МИД России сообщили, что более 50 иностранных журналистов осмотрели место теракта в колледже в ЛНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ГУ МЧС России по ЛНР
