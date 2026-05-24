Пасечник: Число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 65

«Пострадало 65 детей», - сказал он.

Удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР был нанесён в ночь на 22 мая с помощью БПЛА. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек.

Ранее в МИД России сообщили, что более 50 иностранных журналистов осмотрели место теракта в колледже в ЛНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».