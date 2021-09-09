Всё равно будут пить. Запрет назначать БАДы назвали «неправильной тактикой»
В России лоббируют «неработающие» лекарства, а с запретом БАДов пропадут действительно работающие биодобавки, сказала НСН Ирина Ярцева.
Употребление биологически активных добавок (БАД) в умеренном количестве не несет вреда, а их возможный запрет может навредить, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко запретить врачам выписывать БАДы, поскольку их эффективность не доказана.
«У нас в медицине все «от лукавого». Я не против каких-то БАДов в комплексном лечении тех или иных заболеваний. Но, например, при ковиде все никак не могут успокоиться и обязательно пьют цинк, витамин C и витамин D, хотя это не является никаким лечением коронавируса. Люди же пьют в России. Идут, покупают и пьют – антибиотиками и чем-угодно залечивают свой ковид. Тут запрещай-не запрещай – это неправильная тактика. Врачи имеют право общаться с БАДами», - сказала Ярцева.
По ее словам, проблема в России – не с БАДами, а с образованием врачей.
«Здесь нужно более четко разбираться, что считать БАДом. Чаще всего это какие-то растительные препараты и витаминные комплексы, которые называются биологически активной добавкой к пище, и это не какие-то «плохие» препараты. Тут нужно начать с образования врачей и на этом сделать акцент. У нас действительно огромная проблема с уровнем образования врачей. Есть врачи, которые начинают рекомендовать схемы из какого-то неимоверного количества БАДов на 50 тысяч рублей в месяц, но это частности. Если БАДы употреблять в умеренном количестве, то вреда это никакого не нанесет. Если есть проблема, надо обсудить ее с нормальным врачом, терапевтом, достаточно ли БАДов или это что-то более серьезное и нужны лекарства? Если я вижу, что проблем нет, я говорю: «Пожалуйста, пейте БАДы». Некоторым людям морально комфортно и важно что-то пить. Не все полноценным питанием могут добрать необходимые микроэлементы. Я не против использования БАДов, но все должно быть разумно», - отметила иммунолог.
При этом она указала, что в России часто лоббируют «не работающие» лекарства, и в этом контексте запрет БАДов может только навредить.
«Не надо так делать, потому что кто-то будет лоббировать свое - то, что не работает, но якобы по бумагам является лечебным. А что-то действительно работающее из биодобавок по закону нельзя будет назначать», - пояснила собеседница НСН.
Координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта предложил штрафовать врачей за выписку БАДов на суммы от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с «Радиоточкой НСН» поддержал запрет на лечение БАДами. По его мнению, врачи, выписывающие БАДы, либо не очень грамотные, либо просто хотят заработать.
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