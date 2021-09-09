Всё равно будут пить. Запрет назначать БАДы назвали «неправильной тактикой»

В России лоббируют «неработающие» лекарства, а с запретом БАДов пропадут действительно работающие биодобавки, сказала НСН Ирина Ярцева.

Употребление биологически активных добавок (БАД) в умеренном количестве не несет вреда, а их возможный запрет может навредить, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко запретить врачам выписывать БАДы, поскольку их эффективность не доказана.

«Заработок на пациентах». Профсоюз врачей поддержал запрет на лечение БАДами
«У нас в медицине все «от лукавого». Я не против каких-то БАДов в комплексном лечении тех или иных заболеваний. Но, например, при ковиде все никак не могут успокоиться и обязательно пьют цинк, витамин C и витамин D, хотя это не является никаким лечением коронавируса. Люди же пьют в России. Идут, покупают и пьют – антибиотиками и чем-угодно залечивают свой ковид. Тут запрещай-не запрещай – это неправильная тактика. Врачи имеют право общаться с БАДами», - сказала Ярцева.

По ее словам, проблема в России – не с БАДами, а с образованием врачей.

«Здесь нужно более четко разбираться, что считать БАДом. Чаще всего это какие-то растительные препараты и витаминные комплексы, которые называются биологически активной добавкой к пище, и это не какие-то «плохие» препараты. Тут нужно начать с образования врачей и на этом сделать акцент. У нас действительно огромная проблема с уровнем образования врачей. Есть врачи, которые начинают рекомендовать схемы из какого-то неимоверного количества БАДов на 50 тысяч рублей в месяц, но это частности. Если БАДы употреблять в умеренном количестве, то вреда это никакого не нанесет. Если есть проблема, надо обсудить ее с нормальным врачом, терапевтом, достаточно ли БАДов или это что-то более серьезное и нужны лекарства? Если я вижу, что проблем нет, я говорю: «Пожалуйста, пейте БАДы». Некоторым людям морально комфортно и важно что-то пить. Не все полноценным питанием могут добрать необходимые микроэлементы. Я не против использования БАДов, но все должно быть разумно», - отметила иммунолог.

При этом она указала, что в России часто лоббируют «не работающие» лекарства, и в этом контексте запрет БАДов может только навредить.

«Не надо так делать, потому что кто-то будет лоббировать свое - то, что не работает, но якобы по бумагам является лечебным. А что-то действительно работающее из биодобавок по закону нельзя будет назначать», - пояснила собеседница НСН.
Врачам хотят запретить выписывать БАДы

Координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта предложил штрафовать врачей за выписку БАДов на суммы от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с «Радиоточкой НСН» поддержал запрет на лечение БАДами. По его мнению, врачи, выписывающие БАДы, либо не очень грамотные, либо просто хотят заработать.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
ТЕГИ:ГосдумаЛекарства
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