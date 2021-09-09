Всё равно будут пить. Запрет назначать БАДы назвали «неправильной тактикой»

Употребление биологически активных добавок (БАД) в умеренном количестве не несет вреда, а их возможный запрет может навредить, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко запретить врачам выписывать БАДы, поскольку их эффективность не доказана.