«Заработок на пациентах». Профсоюз врачей поддержал запрет на лечение БАДами

«Врачи часто аффилированы с компаниями-производителями, продающими эти БАДы, либо сами связаны бизнесом с аптеками или компаниями, продающими БАДы через интернет. Чаще всего ими движет желание заработать на пациентах. А иногда это низкая грамотность врачей, которые рекомендуют неэффективные средства. И периодически выявляются БАДы, которые опасные для здоровья. Потому что по правилам они исследуются выборочно. Поэтому периодически в них обнаруживаются вредные вещества», - предупредил специалист.

Президент «Лиги защиты врачей» предложил переименовать БАДы в пищевые добавки.

«Название надо поменять, потому что само выражение «биологически активное вещество» не содержит никакого смысла. Никаких биологически активных веществ там нет. В мире они называются пищевыми добавками, чем они и являются. Если там есть какая-то биологическая активность, то ее следует проверять. И их вообще не следует применять. Никакими лечебными свойствами они не обладают, и соответственно для лечения они не могут использоваться», - подытожил Гальперин.

Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, координатор бюро расследований ОНФ (Общероссийский народный фронт) Антон Гетта направил в Минздрав предложение запретить врачам выписывать биологически активные добавки, поскольку их эффективность не доказана.

Общественники предложили внести «прямой запрет на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии» в приказ Минздрава «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Врачей за нарушение порядка назначения и выписывания лекарств предлагают наказывать штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей.

