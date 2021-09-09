«Заработок на пациентах». Профсоюз врачей поддержал запрет на лечение БАДами
Врачи, выписывающие БАДы, либо не очень грамотные, либо просто хотят заработать, считает Семен Гальперин.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин беседе с Telegrаm-каналом «Радиоточка НСН» поддержал запрет на лечение БАДами. Ранее в Минздрав поступило предложение о запрете врачам выписывать биологически активные добавки (БАДы).
«БАДы не должны выписываться как лекарственные средства. Однозначно. Потому что они действительно не могут считаться лекарствами. У них нет доказанной эффективности. Они не являются вообще средствами для лечения и профилактики каких-то заболеваний. Врач не должен выписывать их как лекарство – это неправильно. Когда он дает рекомендацию, он должен предупредить пациента, что эффективность препарата не подтверждена клиническими исследованиями. Если он этого не делает, он вводит пациента в заблуждение. У нас действительно много злоупотреблений в этой сфере. И поэтому запретительные меры вполне оправданы», - считает Гальперин.
Он рассказал, что медики, в основном, выписывают БАДы для заработка.
«Врачи часто аффилированы с компаниями-производителями, продающими эти БАДы, либо сами связаны бизнесом с аптеками или компаниями, продающими БАДы через интернет. Чаще всего ими движет желание заработать на пациентах. А иногда это низкая грамотность врачей, которые рекомендуют неэффективные средства. И периодически выявляются БАДы, которые опасные для здоровья. Потому что по правилам они исследуются выборочно. Поэтому периодически в них обнаруживаются вредные вещества», - предупредил специалист.
Президент «Лиги защиты врачей» предложил переименовать БАДы в пищевые добавки.
«Название надо поменять, потому что само выражение «биологически активное вещество» не содержит никакого смысла. Никаких биологически активных веществ там нет. В мире они называются пищевыми добавками, чем они и являются. Если там есть какая-то биологическая активность, то ее следует проверять. И их вообще не следует применять. Никакими лечебными свойствами они не обладают, и соответственно для лечения они не могут использоваться», - подытожил Гальперин.
Ранее зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, координатор бюро расследований ОНФ (Общероссийский народный фронт) Антон Гетта направил в Минздрав предложение запретить врачам выписывать биологически активные добавки, поскольку их эффективность не доказана.
Общественники предложили внести «прямой запрет на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии» в приказ Минздрава «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
Врачей за нарушение порядка назначения и выписывания лекарств предлагают наказывать штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей.
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