Европа опасается второй волны коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции может стать более серьезным вызовом, чем первая, во всяком случае, для Великобритании. С таким предупреждением выступили ученые королевской академии медицинских наук, по мнению которых, с наступлением осени национальная служба здравоохранения рискует столкнуться с большой нагрузкой из-за необходимости лечить пациентов с другими болезнями, что было отложено ранее. Кроме того, ситуацию может потенциально осложнить вспышка сезонного гриппа. Все это может привести к гибели до 120 тысяч человек. Правда, авторы доклада уточняют, что это – худший из возможных сценариев, которого можно избежать принятием комплекса неотложных мер, в частности, увеличением масштабов тестирования и создания системы контроля социальных контактов зараженных.

Если нет доверия к умозаключениям британских ученых, которые давно стали «коллективным мемом», то к словам президента Франции в Европе принято прислушиваться. А Эммануэль Макрон тоже высказал опасения относительно возможности возвращения пандемии коронавируса. По его словам, есть признаки того, что инфекция «начинается снова». Заверив, что страна готова ко второй волне, Макрон призвал французов соблюдать все противоэпидемические меры, которые многие граждане, особенно молодежь, перестали соблюдать. Как ранее предупреждал глава научного совета по коронавирусу при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси, массовое нарушение санитарных ограничений может привести к повторной вспышке COVID-19 уже этим летом. Чем чревато массовое несоблюдение антикоронавирусных санитарных норм, показывает пример западно-балканских стран. В Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Косове в последние недели вновь зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

Возможность повторной вспышки коронавируса напрямую зависит от соблюдения гражданами мер безопасности. Это подтвердил и главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, крайне тревожная ситуация в таких странах, как США и Бразилия, которые лидируют по количеству заболевших коронавирусом, вызвана несоблюдением простых мер профилактики. В самой России за сутки выявлены еще 6 248 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 739 947 случаев коронавирусной инфекции.

Гарантировать, что второй волны коронавируса не будет, нельзя, - заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны, что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся», - сказал Медведев.