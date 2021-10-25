«Сапсаном» дешевле: Шкуматов не видит смысла в платных дорогах с новыми тарифами
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов заявил НСН, что идея Минстроя собрать побольше денег с автомобилистов может дать обратный эффект.
Тарифы за проезд по платным дорогам в России необходимо увеличить, чтобы обеспечить окупаемость новых проектов госкомпании «Автодор». С таким предложением выступили в Минтрансе, подчеркнув, что их нужно повысить до европейского уровня. Отмечается, что в среднем проезд по платным дорогам в Европе на 35,5% дороже, чем в России.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что, перегнув палку по стоимости платного проезда, можно столкнуться с оттоком автомобилистов.
«Логика авторов этого предложения следующая: мы повысим тарифы, водители, как ездили, так и будут ездить, просто будут больше платить и, соответственно, у нас будет больше денег для того, чтобы, допустим, строить дороги. Но это так не работает. Дороги конкурируют с другими способами передвижения. Если посмотреть на это предложение и посчитать, сколько будет стоить проезд до Сочи или до Крыма по новым тарифам в случае, если "Автодор" закрутит всё это дело, вы увидите, что это будет существенно дороже, чем если вы полетите туда на самолете или поедете на поезде. К примеру, дорога в Крым из Москвы обойдётся с учётом бензина и одной ночёвки обойдётся в 35 тысяч рублей туда и обратно. Сравните это со стоимостью поездки в Турцию, в all inclusive. Вы летите на самолете, потом вас забирает трансфер, привозят в отель, начинают кормить безлимитно и даже иногда наливать безлимитно. И стоит это сейчас в отеле 4 звезды 70-80 тысяч рублей. Какой смысл тогда ехать отдыхать в тот же самый Крым или в Сочи на машине, если можно полететь в Турцию, где полный пакет? Этот момент очень тонкий, и, перегнув палку по стоимости платного проезда, можно получить отток автомобильных туристов. Потому что люди умеют считать деньги», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Шкуматов напомнил, что концепция платных дорог заключается в том, что тот, кто едет, тот и платит. Эти дороги финансируются частным образом – либо частично, либо полностью. Однако это возвратные инвестиции и возвращаются они за счёт взимания платы за проезд – это обосновано, подчеркнул руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».
«Но если закрутить тариф выше, чем могут заплатить люди, по этой дороге будут ездить всё меньше и меньше автомобилистов. В итоге может оказаться так, что объём выручки упадет. Например, если взять М-11 и пересчитать по новому тарифу, то поездка в Санкт-Петербург в один конец обойдётся почти в пять тысяч рублей. Билет на "Сапсан" не в пиковый интервал можно купить за 3 500 рублей. Какой смысл в поездке по новым тарифам, я, честно говоря, не понимаю. Поэтому чиновники могут добиться обратного эффекта. Когда они, руководствуясь благими пожеланиями, увеличат тарифы, они могут столкнуться с оттоком пользователей платных дорог и общим снижением выручки», - заключил Шкуматов.
Добавим, Минтранс предложил повысить максимальную стоимость проезда по платным реконструированным и обустроенным «Автодором» федеральным дорогам для легковых автомобилей с 3,65 до пяти рублей за километр. По мостам и путепроводам на платных дорогах — с 21 до 29 рублей за километр. Цену за проезд по новым построенным дорогам планируют увеличить до восьми рублей за километр.
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