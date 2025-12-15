Пострадавшая при взрыве газа в Волгоградской области умерла в больнице

Путин подписал законы об оплате больничных и декрета для самозанятых Очередной раунд переговоров между Украиной и США завершился в Берлине Wildberries & Russ объявила о покупке «Рив Гош» Алкоголь может подорожать в среднем на 10–17% в январе Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года