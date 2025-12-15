Пострадавшая при взрыве газа в Волгоградской области умерла в больнице
В Волгоградской области умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Петров Вал. Об этом сообщает RT.
Инцидент произошёл 11 декабря. Взрыв бытового газа в четырёхэтажном доме стал причиной частичного обрушения.
«Женщина, находившаяся в отделении реанимации... несмотря на все предпринятые врачами меры, умерла от полученных тяжёлых травм», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.
Ранее взрыв газа прогремел на предприятии в городе Фейсалабад в северо-восточной части Пакистана, погибли не менее 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин продлил действие механизма параллельного импорта на 2026 год
- Путин разрешил арестовывать уклоняющихся от принудительных работ
- Пострадавшая при взрыве газа в Волгоградской области умерла в больнице
- «Победил через молодежь»: Чем обернется для чилийцев новый президент
- Жительницу Белгородской области задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ
- Актриса Ева Смирнова рассказала, чего ждать от «Чебурашки 2»
- Путин подписал закон об эксперименте с больничными для самозанятых
- Испания выделила Украине €2 млрд помощи
- В Венгрии назвали страхи противников конфискации российских активов
- Устранил конкурентов: Почему Зеленский настаивает на «фейковых» выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru