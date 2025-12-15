Пострадавшая при взрыве газа в Волгоградской области умерла в больнице

В Волгоградской области умерла женщина, пострадавшая при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Петров Вал. Об этом сообщает RT.

В многоэтажном доме в Новосибирской области произошел взрыв

Инцидент произошёл 11 декабря. Взрыв бытового газа в четырёхэтажном доме стал причиной частичного обрушения.

«Женщина, находившаяся в отделении реанимации... несмотря на все предпринятые врачами меры, умерла от полученных тяжёлых травм», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Ранее взрыв газа прогремел на предприятии в городе Фейсалабад в северо-восточной части Пакистана, погибли не менее 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв ГазаСмертьВолгоградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры