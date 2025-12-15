Песков: Россия решительно осуждает варварский теракт в Австралии
15 декабря 202518:35
Россия самым решительным образом осуждает варварский теракт, совершённый экстремистами в Австралии. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что преступление было совершено «в важный и святой для всех евреев» праздник Ханука.
«Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлен на религиозной почве», - подчеркнул представитель Кремля.
Теракт на пляже Бонди в австралийском Сиднее произошёл 14 декабря, пишут «Известия». По данным местных властей, погибли 16 человек, в том числе ребёнок.
