Путин продлил действие механизма параллельного импорта на 2026 год
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2026 году. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В рамках параллельного импорта разрешается ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Соответствующий перечень будет утверждать правительство.
Кроме того, закон продлевает право кабмина устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории России, а также устанавливать иные сроки вступления в силу нормативных актов, направленных на снижение негативных последствий антироссийских санкций.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что параллельный импорт позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
