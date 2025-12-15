«Победил через молодежь»: Чем обернется для чилийцев новый президент
Победа представителя ультраправых сил Хосе Антонио Каста на президентских выборах в Чили ознаменует возврат к худшим и самым страшным временам в истории страны, заявил НСН Олег Ясинский.
Приход к власти в Чили представителя ультраправых сил Хосе Антонио Каста приведет к сокращению государственных программ и ликвидации ограничений для иностранного бизнеса, его выбрало новое поколение, ничего не знающее о негативных уроках прошлого. Об этом НСН заявил независимый чилийско-российский журналист, корреспондент телеканала Telesur Олег Ясинский.
Набирающий большинство голосов во втором туре президентских выборов в воскресенье в Чили представитель ультраправой Республиканской партии Хосе Антонио Каст пообещал масштабные перемены, подчеркнув, что будет «президентом для всех», сообщило испанское информагентство EFE. Ясинский заявил, что приход к власти Каста приведет к негативным последствиям — сокращению госпрограмм и уничтожению ограничений для иностранного бизнеса.
«Ничего хорошего, конечно же, ждать не приходится, потому что Латинская Америка знает, что такое ультраправые силы. Правых там вообще практически нет: правительства Перу, Боливии, Парагвая и других стран скорее ультраправые, чем правые. Наиболее “живописный” в этом плане пример Аргентины. Что же касается Чили, Каст, будучи откровенным нацистом и пиночетистом, победил в первую очередь из-за непоследовательности традиционных политических сил, которые совершенно не почувствовали и не поняли перемен, происходящих в мире. Левое правительство Чили, которое на проверку никогда не было левым, так как дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским и критикует Кубу и Венесуэлу за нарушение прав человека, открыли дверь ультраправым. В Чили можно уверенно предсказать резкое сокращение и без того немногих программ, снижение и уничтожение любых ограничений для крупного иностранного частного бизнеса, для транснациональных корпораций, которые и без того чувствуют себя достаточно уверенно в Чили при нынешнем “левом” правительстве. Чили будет возвращаться к худшим и самым страшным временам, которые, как многим из нас наивно казалось, остались далеко позади», — сказал Ясинский.
Собеседник НСН добавил, что к победе Каста привели молодые люди, при этом он усомнился, что правые силы впоследствии добровольно отдадут власть.
«Думаю, что опыт Латинской Америки и всего мира учит, что крайне редко пришедшие к власти правые добровольно отдают власть. Будут фальсификации выборов, будут огромные манипуляции населением. Даже при левом правительстве более 90% СМИ находятся в руках правых и ультраправых сил, а также в руках крупного бизнеса, созданного при Пиночете, который полностью ориентирован на США. Все понимают, что современная демократия — это фейк, шоу. В Чили выросло уже новое поколение, которое воспитано “вне политики”, ничего не понимает и не хочет понимать. Это люди, которые готовы голосовать за фашистов и популистов, совершенно не понимая, за что они голосуют», — подчеркнул журналист.
В заключение Ясинский указал на то, что Чили вряд ли откажется от партнерских отношений с Китаем в угоду интересам США.
«Чили уже полностью развернуто в сторону США. Что касается Китая — сейчас у Чили гораздо больше бизнеса с Китаем, чем с США. Крупные чилийские олигархические группы, которые сделали политическую ставку на Каста, заинтересованы в бизнесе Китая. Конечно же, Трамп будет давить на Чили, чтобы ограничить торговлю с Китаем. В какой-то момент начнутся неразрешимые противоречия интересов. Если антифашистские силы в Чили будут достаточно готовы, немного созреют и извлекут правильные уроки из трагического настоящего момента, на этих противоречиях можно было бы сыграть», — подытожил он.
Напомним, Каст заявлял, что выступает за сокращение вмешательства государства в экономику, более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальными мигрантами, против эвтаназии, абортов и разводов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
