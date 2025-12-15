Приход к власти в Чили представителя ультраправых сил Хосе Антонио Каста приведет к сокращению государственных программ и ликвидации ограничений для иностранного бизнеса, его выбрало новое поколение, ничего не знающее о негативных уроках прошлого. Об этом НСН заявил независимый чилийско-российский журналист, корреспондент телеканала Telesur Олег Ясинский.

Набирающий большинство голосов во втором туре президентских выборов в воскресенье в Чили представитель ультраправой Республиканской партии Хосе Антонио Каст пообещал масштабные перемены, подчеркнув, что будет «президентом для всех», сообщило испанское информагентство EFE. Ясинский заявил, что приход к власти Каста приведет к негативным последствиям — сокращению госпрограмм и уничтожению ограничений для иностранного бизнеса.

«Ничего хорошего, конечно же, ждать не приходится, потому что Латинская Америка знает, что такое ультраправые силы. Правых там вообще практически нет: правительства Перу, Боливии, Парагвая и других стран скорее ультраправые, чем правые. Наиболее “живописный” в этом плане пример Аргентины. Что же касается Чили, Каст, будучи откровенным нацистом и пиночетистом, победил в первую очередь из-за непоследовательности традиционных политических сил, которые совершенно не почувствовали и не поняли перемен, происходящих в мире. Левое правительство Чили, которое на проверку никогда не было левым, так как дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским и критикует Кубу и Венесуэлу за нарушение прав человека, открыли дверь ультраправым. В Чили можно уверенно предсказать резкое сокращение и без того немногих программ, снижение и уничтожение любых ограничений для крупного иностранного частного бизнеса, для транснациональных корпораций, которые и без того чувствуют себя достаточно уверенно в Чили при нынешнем “левом” правительстве. Чили будет возвращаться к худшим и самым страшным временам, которые, как многим из нас наивно казалось, остались далеко позади», — сказал Ясинский.