Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73

Число посетителей кафе в городе Кунгур, отравившихся шаурмой, возросло до 73. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Пермского края.

«На сегодняшний день 73 человека (из них 25 детей) с симптомами отравления обратились за медицинской помощью», — отметили в ведомстве.

По данным регионального Минздрава, 66 человек, в том числе 24 ребенка, были госпитализированы.

Ранее в Кунгуре зафиксировали «не единичные» обращения в больницу клиентов местного кафе Shaurma-kosmos. Помощь медиков понадобилась 32 пострадавшим. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и небезопасных услугах. Владельца кафе задержали и отправили под домашний арест, напоминает 360.ru.

