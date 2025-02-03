Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73
Число посетителей кафе в городе Кунгур, отравившихся шаурмой, возросло до 73. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава Пермского края.
«На сегодняшний день 73 человека (из них 25 детей) с симптомами отравления обратились за медицинской помощью», — отметили в ведомстве.
По данным регионального Минздрава, 66 человек, в том числе 24 ребенка, были госпитализированы.
Ранее в Кунгуре зафиксировали «не единичные» обращения в больницу клиентов местного кафе Shaurma-kosmos. Помощь медиков понадобилась 32 пострадавшим. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и небезопасных услугах. Владельца кафе задержали и отправили под домашний арест, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru