Еще один ребенок отравился пельменями из сети «ВкусВилл»

Врач выписал лекарства от энтеровируса, однако к вечеру состояние ребенка значительно ухудшилось. Мальчика госпитализировали, в медучреждении поставили диагноз сальмонеллезный энтерит. Ребенок находился в больнице 6 дней и до сих пор не смог полностью восстановиться.

По мнению Софьи, причиной отравления стали пельмени, поскольку ее сын в течение дня принимал пищу только в детсаду, однако другие дети не заболели. В декабре прошлого года она увидела новость, что в столице теми же пельменями отравились еще два ребенка, и обратились в окружной Роспотребнадзор. Софья предположила, что ее сын отравился пельменями из партии от 30 октября, которой отравились другие дети, упаковку от пельменей и оставшиеся изделия к тому моменту она уже выбросила.

Из Роспотребнадзора пришел ответ, что в результате проверки сальмонеллы в пельменях не обнаружены (однако не указано, какая именно партия бралась на проверку), также в ведомстве подчеркнули, что схожих случаев отравления приобретенными в данном магазине пельменями нет. Женщина направила обращение в Роспотребнадзор Москвы.

Ранее число посетителей кафе в городе Кунгур, отравившихся шаурмой, возросло до 73. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

