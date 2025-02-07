Еще один ребенок отравился пельменями из сети «ВкусВилл»

Telegram-канал Baza сообщил о еще одном ребенке, который отравился пельменями, продающимися в сетевых магазинах «ВкусВилл». Двухлетнего мальчика госпитализировали с сальмонеллезным энтеритом.

Мать ребенка Софья заказала в магазине пельмени «Мини мясное ассорти» (производитель — ООО «Чали, Орловская область) 21 ноября прошлого года. Вечером 22 ноября ребенок поужинал пельмени, а наутро малышу стало плохо — пропал аппетит, появились слабость и диарея.

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Врач выписал лекарства от энтеровируса, однако к вечеру состояние ребенка значительно ухудшилось. Мальчика госпитализировали, в медучреждении поставили диагноз сальмонеллезный энтерит. Ребенок находился в больнице 6 дней и до сих пор не смог полностью восстановиться.

По мнению Софьи, причиной отравления стали пельмени, поскольку ее сын в течение дня принимал пищу только в детсаду, однако другие дети не заболели. В декабре прошлого года она увидела новость, что в столице теми же пельменями отравились еще два ребенка, и обратились в окружной Роспотребнадзор. Софья предположила, что ее сын отравился пельменями из партии от 30 октября, которой отравились другие дети, упаковку от пельменей и оставшиеся изделия к тому моменту она уже выбросила.

Из Роспотребнадзора пришел ответ, что в результате проверки сальмонеллы в пельменях не обнаружены (однако не указано, какая именно партия бралась на проверку), также в ведомстве подчеркнули, что схожих случаев отравления приобретенными в данном магазине пельменями нет. Женщина направила обращение в Роспотребнадзор Москвы.

Ранее число посетителей кафе в городе Кунгур, отравившихся шаурмой, возросло до 73. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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