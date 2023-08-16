«Топливный сговор»: Грузоперевозки могут подорожать из-за рекордных цен на дизель

«Практически весь грузовой транспорт сейчас работает на дизеле. Раньше по всем производственным цепочкам дизель был самым дешевым, потом в связи с ростом спроса цена на дизель начала повышаться. Получается, что себестоимость производства этого топлива очень маленькая, следовательно, кто-то очень сильно на этом зарабатывает. Почему дорожает дизельное топливо? Это все связано со сговором топливных компаний. ФАС почему-то этого сговора не видит», - сказал собеседник НСН.

По его словам, стоимость грузоперевозок для конечного покупателя может вырасти из-за нехватки водителей, подорожавшего топлива, обвала рубля и повышения ключевой ставки.



«Перевозчики сегодня не могут компенсировать за счет своей прибыльности эти потери. Очень большое количество топлива используется для перевозки товаров и так далее. Все перевозчики говорят о нехватке водителей, росте цен, который уже даже не удивляет. На людях сейчас эти нефтяные компании заработают, а что сделает ФАС? Она оштрафует топливную компанию, а людям деньги никто не вернет. Пальцем пригрозит, показательную порку исполнят, а цены-то никак не поменяются. Это наблюдение за последние лет пять. Сегодня транспортные компании, наверное, меньше зарабатывают, чем водители. Это тоже сказывается на росте цены для дальнейшего потребителя. Плюс курсовая разница, которая сказывается на стоимости автомобилей. Плюс Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. Если брать кредиты, которые дают бизнесу, то они раньше были за 20%, то сейчас превысят все 30%. Это тоже может сказаться на ценообразовании», - отметил эксперт.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в интервью «Радиоточке НСН» назвал экспортную альтернативу причиной взлета цен на дизельное топливо.

