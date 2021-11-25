Люди, купившие билеты на концерт Монгенштерна, могут их вернуть
25 ноября 202123:36
Организаторы концерта рэпера Моргенштерна сообщили, что приобретенные билеты на мероприятие можно вернуть.
«Концерт переносится на 2022 год», - говорится в сообщении на сайте клуба Gipsy, где должен был выступить артист.
Также организаторы предлагают второй вариант - пройти по этим билетам на концерт Slava Marloy и получить скидку на баре.
Тем временем, Моргенштерн уехал из России. Музыкант вместе с супругой и охраной сел в Смоленске на поезд до Минска.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- В Канаде в 2020 году зарегистрировано рекордное за 30 лет число убийств
- В Петербурге отложили срок ввода QR-кодов
- ВОЗ созывает чрезвычайное заседание из-за штамма коронавируса в ЮАР
- «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
- СМИ: При взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека
- В зоне внимания: Эсминец ВМС США вошёл в Чёрное море
- После аварии на шахте в Кузбассе прошли первые задержания
- Генпрокуратура озвучила предварительную причину ЧП на шахте в Кузбассе
- ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом
- Спасательная операция на шахте в Кузбассе приостановлена
25 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru