Люди, купившие билеты на концерт Монгенштерна, могут их вернуть

«Концерт переносится на 2022 год», - говорится в сообщении на сайте клуба Gipsy, где должен был выступить артист.

Также организаторы предлагают второй вариант - пройти по этим билетам на концерт Slava Marloy и получить скидку на баре.

Тем временем, Моргенштерн уехал из России. Музыкант вместе с супругой и охраной сел в Смоленске на поезд до Минска.

