Люди, купившие билеты на концерт Монгенштерна, могут их вернуть

Организаторы концерта рэпера Моргенштерна сообщили, что приобретенные билеты на мероприятие можно вернуть.

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«Концерт переносится на 2022 год», - говорится в сообщении на сайте клуба Gipsy, где должен был выступить артист.

Также организаторы предлагают второй вариант - пройти по этим билетам на концерт Slava Marloy и получить скидку на баре.

Тем временем, Моргенштерн уехал из России. Музыкант вместе с супругой и охраной сел в Смоленске на поезд до Минска.

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ФОТО: www.instagram.com/morgen_shtern/
ТЕГИ:КонцертРэперы
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