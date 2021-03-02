Голикова определила сроки формирования коллективного иммунитета у россиян

Кабмин упростил порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми В Киеве заявили о готовности к запуску «Северного потока – 2» Совфед и Минтруд обсуждают включение срочной службы в стаж для пенсии СМИ: Трамп и его жена Мелания привились от коронавируса в январе Джоли продала картину Черчилля за рекордную цену