Голикова определила сроки формирования коллективного иммунитета у россиян
Россияне смогут получить коллективный иммунитет к коронавирусу в августе 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет URA.RU.
По словам вице-премьера, отказаться от использования масок можно будет, когда 60% жителей страны получат иммунитет к COVID-19. Она добавила, что коронавирус превращается в сезонный вирус, поэтому есть вероятность, что от него придется прививаться регулярно.
Также Голикова объяснила, что Россия не открыла границы с европейскими странами перед праздниками из-за высокого уровня заболеваемости в прошлом году.
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