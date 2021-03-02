Голикова определила сроки формирования коллективного иммунитета у россиян

Россияне смогут получить коллективный иммунитет к коронавирусу в августе 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет URA.RU.

По словам вице-премьера, отказаться от использования масок можно будет, когда 60% жителей страны получат иммунитет к COVID-19. Она добавила, что коронавирус превращается в сезонный вирус, поэтому есть вероятность, что от него придется прививаться регулярно.

Голикова: Уровень заболеваемости коронавирусом в регионах РФ стабилизируется

Также Голикова объяснила, что Россия не открыла границы с европейскими странами перед праздниками из-за высокого уровня заболеваемости в прошлом году.



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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна Голикова
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