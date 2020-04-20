АТОР: Люди будут путешествовать, несмотря на любые ограничения

После окончания пандемии коронавируса для путешествий по миру могу стать необходимыми специальные документы, подтверждающие, что у путешественника отсутствует инфекция, сообщает The Sun. Например, в Мадридской ассоциации отельеров уже сейчас рассматривается возможность введения сертификата «Отели без COVID-19», который будет гарантировать, что ни гости, ни персонал не инфицированы. А в Великобритании обсуждают введение «паспорта иммунитета», который будет содержать информацию о наличии антител к коронавирусу.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала о перспективах подобных мер.

«Это просто идея и способы её воплощения совершенно непонятны. Соответственно, и оценивать какие-то перспективы в плане усложнения путешествий сейчас довольно бессмысленно. Если мировое медицинское сообщество так и не найдёт средства от этого заболевания, тогда видимо понадобятся дополнительные документы, подтверждающие здоровое состояние путешественника в тот момент времени, когда он пересекает границу. Но это не гарантирует, что он не подхватит это заболевание позже или по возвращению на родину. Вопросов, в связи с этими документами, очень много и ответов на них пока нет. Возможно, от коронавируса будет найдено лекарство, и никакие документы и не понадобятся. А возможно и нет», - сообщила Ломидзе.

Кроме того, она оценила необходимость введения таких документов сегодня, отметив, что пока понятно только то, что люди, не смотря ни на что, хотят путешествовать.

«Насколько это необходимая мера, зависит от статуса коронавируса и наличия средств вакцинации или лечения. А сейчас нет ни того, ни другого. К сожалению, мы уже два месяца находимся в таком состоянии, что любые нововведения, инициативы, и оценка их влияния на туристическую отрасль заканчиваются прогнозом «подождём», потому что слишком много непонятного. Понятно только одно – люди всё равно хотят путешествовать, и, несмотря на любые вводимые ограничения, они всё равно будут это делать», - сказала Майя Ломидзе.