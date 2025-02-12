«Лучший в мире!»: Запашный обозначил цель реконструкции цирка на Вернадского

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил опрос, нужно ли новое здание Большого Московского цирка и если да, то где его построить — на старом месте или в другой локации. Голосование открыто на портале "Активный гражданин". Запашный отметил, что простая реставрация здания цирка не поможет решить ряд проблем.

«Сейчас нужны более комфортабельные условия, всепогодные вольеры, которые в любое время будут соответствовать пожеланиям специалистов. Также необходимо сделать более доступным размещение зрителей, улучшить среду для людей с ограниченными возможностями. Изучив фундамент, изучив крышу, мы понимаем, что на сегодняшний день единственным правильным решением является капитальное строительство другого здания, потому что те вопросы, которые поднялись, нерешаемы в уже существующем здании», - сказал собеседник НСН.