«Лучший в мире!»: Запашный обозначил цель реконструкции цирка на Вернадского

Сейчас в Китае и США есть более технологичные и комфортабельные цирки, чем Большой Московский, однако после реконструкции все изменится, заявил НСН Эдгард Запашный.

Основная задача реконструкции цирка на проспекте Вернадского - вновь завоевать статус самого лучшего цирка в мире, заявил в эфире НСН генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

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Мэр Москвы Сергей Собянин запустил опрос, нужно ли новое здание Большого Московского цирка и если да, то где его построить — на старом месте или в другой локации. Голосование открыто на портале "Активный гражданин". Запашный отметил, что простая реставрация здания цирка не поможет решить ряд проблем.

«Сейчас нужны более комфортабельные условия, всепогодные вольеры, которые в любое время будут соответствовать пожеланиям специалистов. Также необходимо сделать более доступным размещение зрителей, улучшить среду для людей с ограниченными возможностями. Изучив фундамент, изучив крышу, мы понимаем, что на сегодняшний день единственным правильным решением является капитальное строительство другого здания, потому что те вопросы, которые поднялись, нерешаемы в уже существующем здании», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, техническая оснащенность нового здания цирка является приоритетной целью.

«Основная задача, которую мы ставим как творческие люди перед собой, - это вновь завоевать статус самого лучшего цирка в мире. На протяжении нескольких десятков лет Большой Московский цирк был именно таким - самым технически обеспеченным, самым инновационным. К сожалению, мы утратили эти позиции: сейчас в Китае и США есть здания гораздо лучше, гораздо комфортабельнее и гораздо технически оснащеннее, чем цирк на проспекте Вернадского. В связи с этим мы ставим конкретные задачи перед архитекторами и строителями, обозначая, что в новом учреждении мы будем использовать гораздо больше современных эффектов, которые будут удивлять всех любителей циркового искусства. Мы хотим, чтобы с нами никто не мог конкурировать ближайшие несколько десятилетий», - заключил Запашный.

Ранее Запашный рассказал «Радиоточке НСН», что сложного переезда для животных из цирка на проспекте Вернадского на время реставрации здания не планируется.

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ФОТО: Телеграм-канал Сергея Собянина
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