Собянин показал, как будет выглядеть цирк на Вернадского после радикальной реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин разместил в своем телеграм-канале фотографии проекта реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Судя по фото, здание кардинально поменяет свой исторический облик. Кто автор проекта, градоначальник не сообщил. Он лишь указал, что вместимость зрительного зала цирка вырастет с трех до пяти тысяч мест.
По словам Собянина, комплекс будет состоять из «центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, между собой их соединят переходом». Общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Как утверждает Собянин, «новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку».
После реконструкции, как уверен градоначальник, в городе появится «объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха».
Цирк на проспекте Вернадского открылся в 1971 году, здание было выполнено в стиле советского модернизма в виде шатра со складчатым куполом. В 2017 году цирк перешел из федеральной собственности в столичную.
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