Собянин показал, как будет выглядеть цирк на Вернадского после радикальной реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин разместил в своем телеграм-канале фотографии проекта реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Судя по фото, здание кардинально поменяет свой исторический облик. Кто автор проекта, градоначальник не сообщил. Он лишь указал, что вместимость зрительного зала цирка вырастет с трех до пяти тысяч мест.

По словам Собянина, комплекс будет состоять из «центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, между собой их соединят переходом». Общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Как утверждает Собянин, «новый комплекс органично впишется в окружающий ландшафт и застройку».