«Ещё более нормальная»: Новак спрогнозировал цену бензина
Правительство Российской Федерации не видит никаких рисков возможного значительного подорожания бензина этой осенью, наблюдается тренд на восстановление рынка. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Новак. По его словам, меры, предпринятые кабинетом министров для наполнения рынка моторного топлива, способствовали снижению ажиотажа на бирже и корректировке цен.
Как выразился Новак, цена будет «ещё более нормальной» в условиях традиционного падения спроса с наступлением осеннего периода. Вице-премьер напомнил, что штаб по контролю за рынком бензина собирается в ежедневном режиме для контроля ситуации.
По оценке Александра Новака, рост спроса на нефть в текущем году восстановится на 5,8-6 миллионов баррелей в стуки, в будущем году цикл восстановления рынка, скорее всего, закончится. По его словам, сделка ОПЕК+ дала возможность убрать излишки предложения на рынке, которые образовались в период падения спроса на фоне пандемии коронавируса.
Вместе с тем, вице-премьер констатировал, что цена нефти пока остается непредсказуемой, на неё оказывают влияние, как спекулятивные, так и фундаментальные факторы.
Сегодня министры стран ОПЕК+ обсудят планы по добыче нефти на ближайшие месяцы. В июле они уже договорились о том, что страны соглашения будут наращивать добычу на 0,4 млн б/с в месяц до сентября. Таким образом, объем добычи полностью вернётся к значениям мая 2020 года, когда произошло сокращение.
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