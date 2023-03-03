Лучшие виды Калужской области попали на открытки Почты России

В серию вошли пять открыток, на которые поместили работы участников ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». В частности, на них изображены арт-парк «Никола-Лнивец», заповедник «Калужские Засеки», река Ока и калужские зубры.

С помощью открыток авторы проекта намерены поощрить интерес к туризму по России, поэтому кроме фото на них имеются призывы, например, «Вживую ещё красивее», «Место, куда стоит приехать».

Ранее в Калуге подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести» на лучший шеврон для Калужского тяжелого гаубичного дивизиона им. Г.К.Жукова в зоне СВО, сообщает НСН.