В Калужской области появился музей НЛО

Музей НЛО открылся в этнографическом комплексе «Этномир». Об этом сообщили в пресс-службе туристко-информационного центра «Калужский край».

Посетители музея смогут узнать об истории кыштымского карлика Алешеньки, познакомиться с пришельцем-телепатом и даже оживить инопланетянина.

Много материалов в рамках экспозиции посвящено физике и химии. В конце экскурсии можно получить символический подарок.

Правительство региона ранее дало старт реализации творческому проекту «КУЛЬТурный конТУР». В пресс-службе губернатора сообщили, что местные творческие коллективы будут ездить по региону с концертами, пишет НСН.

