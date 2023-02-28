В Калужской области появился музей НЛО

Калужане и жители других регионов могут ознакомиться с экспозицией, посвященной внеземным цивилизациям.

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Музей НЛО открылся в этнографическом комплексе «Этномир». Об этом сообщили в пресс-службе туристко-информационного центра «Калужский край».

Посетители музея смогут узнать об истории кыштымского карлика Алешеньки, познакомиться с пришельцем-телепатом и даже оживить инопланетянина.

Много материалов в рамках экспозиции посвящено физике и химии. В конце экскурсии можно получить символический подарок.

Правительство региона ранее дало старт реализации творческому проекту «КУЛЬТурный конТУР». В пресс-службе губернатора сообщили, что местные творческие коллективы будут ездить по региону с концертами, пишет НСН.

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ФОТО: ТИЦ «КАЛУЖСКИЙ КРАЙ»
ТЕГИ:МузейНЛОКалужская Область
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