В Калуге подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести»

Участие в конкурсе приняли художники, дизайнеры и творческие коллективы, представляющие не только Калужскую область, но и Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Омск и другие города.

Всего на конкурс поступило 48 работ от 28 участников, лауреатом I степени стал художник-оформитель Вячеслав Черников, награду ему вручил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Второе место заняло творческое объединение «Близкие ZOV», а третье - Екатерина Войткова из Саратова. Кроме того, несколько работ были отмечены специальными призами.

Ранее Владислав Шапша из личных средств оплатил судебные издержки российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z на форме во время этапа Кубка мира в Дохе, сообщает RT.