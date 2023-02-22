В Калуге подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести»

В Калуге подвели итоги конкурса «Символ калужской доблести» на лучший шеврон для Калужского тяжелого гаубичного дивизиона им. Г.К.Жукова в зоне СВО, сообщает газета «Калужская неделя».

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Участие в конкурсе приняли художники, дизайнеры и творческие коллективы, представляющие не только Калужскую область, но и Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Омск и другие города.

Всего на конкурс поступило 48 работ от 28 участников, лауреатом I степени стал художник-оформитель Вячеслав Черников, награду ему вручил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Второе место заняло творческое объединение «Близкие ZOV», а третье - Екатерина Войткова из Саратова. Кроме того, несколько работ были отмечены специальными призами.

Ранее Владислав Шапша из личных средств оплатил судебные издержки российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z на форме во время этапа Кубка мира в Дохе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияКонкурсКалужская Область
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